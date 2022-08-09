Bodrumspor'un evindeki ilk maç heyecanı - Son Dakika
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Bodrumspor'un evindeki ilk maç heyecanı

09.08.2022 11:05
Bodrumspor'un evindeki ilk maç heyecanı

TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor, 14 Ağustos Pazar günü sezonun ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u tadilatı tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda konuk edecek.

TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor, 14 Ağustos Pazar günü sezonun ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u tadilatı tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda konuk edecek. Sezon başından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen stadyum kriterlerinin yerine getirilmesi için büyük çaba gösteren yeşil-beyazlılar emeklerinin karşılığını aldı. Toplam 4563 seyirci kapasiteli statta elektronik bilet ve turnike sistemi, VAR sistemi ile naklen yayın çekim ile canlı anlatım platformları, basın çalışma odası, foto muhabirleri odası, basın toplantı odası, sağlık odaları, doping odası, güvenlik ve sistem kontrol odası, naklen yayın araçları, görevliler ve misafirler için yeni otopark alanları yapımı tamamlandı. Zemin bakım çalışmalarının da bittiği İlçe Stadı hazır hale geldi. TFF yetkililerinin statta inceleme yapmasının ardından Yeni Malatyaspor karşılaşmasının Bodrum İlçe Stadı'nda oynanması kararı resmen verildi. Sezon başından bu yana İlçe Stadı'nı yetiştireceklerini belirten Başkan Rıza Karakaya, çok titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve taraftarı stada beklediklerini söyledi.


- Bodrum
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Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor'un evindeki ilk maç heyecanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrumspor'un evindeki ilk maç heyecanı - Son Dakika
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