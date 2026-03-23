''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı

23.03.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Tarık Biberovic, gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. İdolünün Hz. Muhammed olduğunu söyleyen milli oyuncu, ''Biz Allah'ın yolundan, Peygamberimizin izinden giden bir Müslümanız. Beni kim tanıyorsa bunu biliyor zaten. Hiçbir şeyden korkmuyoruz Allah dışında, bana özgüvenimi soğukkanlılığımı sağlayan şey de bu zaten. Kitabımızda ne yazıyorsa öyle olacak'' dedi.

Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Tarık Biberovic, Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

''ONUN SAYESİNDE BURADA KALABİLDİM''

Boşnak asıllı Türk basketbolcusu Tarık Biberovic, Fenerbahçe Beko'ya transfersüreciyle ilgili "O dönem çoğu zaman basketbolcuları Balkanlar'dan alıyorlardı. Benim o dönemde şansım, menajerimin Zeljko Obradovic ile çalışmasıydı. Bunun üzerine Fenerbahçe A takımı ile idmanlar yaptık ve Zeljko hocanın gözüne girebilmeyi başarabildik, onun sayesinde burada kalabildim" dedi.

"BİZİM DEDELERİMİZ TÜRK"

Fenerbahçe ile tanışıklığının oldukça eskiye dayandığını belirten milli forvet, "Aradan geçen 9 yıla baktığımda Fenerbahçe'ye iyi ki gelmişim diyorum tabii ki. Bu topraklara geri dönmek kitabımızda vardı. Kadere inanan bir insanım. Zaten bizim dedelerimiz Türk asıllı aslında. Savaş sonrası Novi Pazar'a gidiyorlar. O yüzden sahiplendim ve gururla bunu temsil ediyorum. Mirsad Türkcan bu takımın efsanesiydi. Kendisi Fenerbahçe'de oynadığı için Novi Pazar'da böyle bir büyüklük vardı zaten. Novi Pazar ile Fenerbahçe arasında futbolda da bir bağ var eskiye dayanan. 13-14 yaşında üzerimde kocaman bir Fenerbahçe ceketi bulunan fotoğraflarım vardı. Şimdi artık Fenerbahçe'ye tamamen bağlandım, futbol ve voleyboldaki maçlarını da takip ediyorum.'' sözlerini sarf etti.

"BİZ ALLAH YOLUNDA GİDİYORUZ; İDOLÜM HZ. MUHAMMED"

İdolünün Hz. Muhammed olduğunu belirten Biberovic, "Biz Allah'ın yolundan, Peygamberimizin izinden giden bir Müslümanız. Beni kim tanıyorsa bunu biliyor zaten. Hiçbir şeyden korkmuyoruz Allah dışında, bana özgüvenimi soğukkanlılığımı sağlayan şey de bu zaten. Kitabımızda ne yazıyorsa öyle olacak." yorumunda bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • kara7522 kara7522:
    helal olsun bravoi 7 0 Yanıtla
  • sinanacar_1980 sinanacar_1980:
    Maşallah barekallah Allah ayaklarını ve kalbini islam dini üzerine sabit kılsın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı

22:17
7 maç 7 galibiyet Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
22:06
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür
İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
21:41
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
20:36
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 22:32:54. #7.13#
SON DAKİKA: ''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.