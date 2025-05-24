Tarık Biberovic'in elindeki detay, basın toplantısında söylediklerinin önüne geçti - Son Dakika
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Spor

Tarık Biberovic'in elindeki detay, basın toplantısında söylediklerinin önüne geçti

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Tarık Biberovic\'in elindeki detay, basın toplantısında söylediklerinin önüne geçti
24.05.2025 15:29
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Tarık Biberovic\'in elindeki detay, basın toplantısında söylediklerinin önüne geçti
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Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Tarık Biberovic, EuroLeague finali öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kendini her zaman hazır tutmanın önemini vurgulayan başarılı sporcunun o anlarda çektiği tesbih de dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Tarık Biberovic, EuroLeague finali öncesi basın toplantısında muhabirlerin soruların yanıtladı.

"BURADA OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

İlk olarak EuroLeague finaline kaldıkları için çok mutlu olduğunu "Herkesin de söylediği gibi, burada olmak harika bir duygu. Her iki takım da bunu hak etti. Söyleyebileceğim tek şey, en iyi olan takım kupayı kazansın." sözleriyle ifade eden Tarık Biberovic'in basın toplantısından öne çıkanlar şu şekilde:

Soru: Son bir aydır kariyerinin en iyi basketbolunu oynuyorsun. Bu performansın sezonun en önemli kısmında gelmesi senin için neler ifade ediyor?

Tarık Biberovic: "Her oyuncunun parlayabileceği bir sistemde oynuyoruz ve bu fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Bu da ancak çok çalışmayla mümkün. Kendinizi her zaman hazır tutmalısınız. Bu konuda Saras'a minnettarım. Kariyerimin en iyi oyunlarını sezonun en kritik döneminde oynayabildim ama bu tek günde olan bir şey değil, zamanla gelişiyor."

Soru: Oyunculuk döneminde sayısız başarılar kazanmış antrenörler tarafından çalıştırılıyor olmak nasıl bir duygu? Bu efsanelerin sizin koçlarınız olması neler hissettiriyor?

Tarık Biberovic: "Geçen sezondan bir anımı paylaşmak isterim: İlk playoff'umdu ve oldukça gergindim. Koç bunu fark etti ve maçtan sonra bana "Gergin misin?" diye sordu. Ben de "Hayır" dedim. O da "Bana yalan söyleme, eğer gergin değilsen problem var" dedi. Onların oyunculuk geçmişi, bizi daha iyi anlamalarını sağlıyor ve bu da süreci hızlandırıyor."

Soru: Skoru 78-68'e getiren üçlüğü attığında Bogdan Bogdanovic hemen arkandaydı. Bogdan, senin için nasıl bir ilham kaynağı oldu?

Tarık Biberovic: "78–68'e gelen üçlüğü attıktan sonra Bogdan arkamdaymış ama ben fark etmemiştim. Sonra arkadaşlarım neden dönüp selam vermedin dediler. Bogdan, Partizan ve Fenerbahçe'deyken ilham aldığım oyunculardan biriydi. Oyun tarzlarımız da benziyor. Onun burada olup bize destek vermesi gerçekten çok güzel."

Tarık Biberovic\'in elindeki detay, basın toplantısında söylediklerinin önüne geçti

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Son Dakika Spor Tarık Biberovic'in elindeki detay, basın toplantısında söylediklerinin önüne geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Adam:
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