Tarık Çetin: Beşiktaş'ı yenip yeni yıla girmek istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tarık Çetin: Beşiktaş'ı yenip yeni yıla girmek istiyoruz

Geniş Video İzle

Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin, Beşiktaş galibiyetiyle yeni yıla girmeyi hedeflediklerini belirtti.

30.12.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Tarık Çetin: "Yeni yıla Beşiktaş galibiyetiyle başlamak istiyoruz"

RİZE - Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin, "Yeni yıla Beşiktaş galibiyetle girip hem taraftarı hem de camiamızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında cuma günü saat 20.00'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman öncesinde Çaykur Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak istediklerini dile getiren Çetin, "Beşiktaş maçına takımca yaptığımız çift antrenmanlarla başladık. Hazırlıklarımız gayet iyi şekilde gerçekleşti. Cuma günü de galip gelip, bu galibiyeti hem taraftarımıza hem de camiamıza hediye etmek istiyoruz. Hem psikolojik hem fiziksel olarak ekstra antrenmanlarımızı da gerçekleştirdik. Tamamen cuma gününe odaklanmış durumdayız. Evimizde taraftarımızla oynadığımız hiçbir maç için zor diyemem. Taraftardan son ana kadar skor ne olursa olsun bizi desteklemelerini istiyoruz. Yeni yıla ilk başta galibiyetle girip hem taraftarı hem de camiamızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Ligin ilk devresinde art arda gelen mağlubiyetler ve sonrasındaki toparlanma sürecine de değinen Çetin, "Rizespor her zaman üst sıraları hak ediyor. İnişli çıkışlı performansımız oldu ama tamamen odaklandığımız konu ligin sonu. Ligin sonunda Rizespor'u en üst sıralara taşımak istiyoruz. En üst sıraları hedefleyen ısrarlı bir takım olma profilini sunmak istiyoruz. Taraftarımıza, camiamıza, izleyenlere de futbol açısından keyif vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Rizespor, Beşiktaş, Rizespor, Futbol, Yaşam, Spor, Rize, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarık Çetin: Beşiktaş'ı yenip yeni yıla girmek istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
12:42 Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı
12:41 Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı Gerekçesi olaydan daha enteresan Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
12:31 Almanya’da uçak kazası Biri ağır iki kişi yaralı Almanya'da uçak kazası! Biri ağır iki kişi yaralı
12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
12:05 Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun’un yeni takımı Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:47 Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme
11:40 Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor Sebebini duyan inanamıyor Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor! Sebebini duyan inanamıyor
11:38 Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:39:11. #1.12#
SON DAKİKA: Tarık Çetin: Beşiktaş'ı yenip yeni yıla girmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.