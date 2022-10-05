SPOR Tarık Çetin: Hedefimizin Süper Lig olduğu bilinciyle çalışıyoruz

Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin, 'Bu yıla Süper Lig parolası ile başladık. Sonuçlar zaman zaman istediğimiz gibi gitmedi ama önemli olan takım olabilmek. Lig uzun bir maraton ve hedefimizin Süper Lig olduğu bilinciyle çalışıyoruz' dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi yeşil-mavili ekibin kalecisi Tarık Çetin, açıklamalarda bulundu. Çetin, 'Geçen sene lige veda ettiğimiz için taraftarımız, camiamız ve bizler çok üzgündük. Bu yıla Süper Lig parolası ile başladık. Sonuçlar zaman zaman istediğimiz gibi gitmedi ama önemli olan takım olabilmek. Lig uzun bir maraton ve hedefimizin Süper Lig olduğu bilinciyle çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLMAYI BAŞARDIK"

Galibiyetler geldikçe takım olarak daha da güçlü ilerleyeceklerini söyleyen kaleci Tarık Çetin 'Geçtiğimiz hafta Bodrum maçından galibiyetle ayrıldık. Baktığımızda zaten bir maç eksiğimiz var. Önümüzdeki Altay maçını da kazanmak için oynayacağız. O maçı da aldıktan sonra ilk 3'e yerleşmiş olacağız. Bir serinin başlangıcı olacağını düşünüyorum. Altay'ın zor bir deplasman olduğunun bilincindeyiz. Hocalarımız gerekli analizleri gerçekleştiriyor. Hocamızın gösterdiği analizler doğrultusunda sahada uygulamasını yaparsak, bu deplasmandan da galibiyetle dönersek, galibiyetlerimizin başlangıcı olarak devam edecektir. Bence takım olmayı başardık. Ancak bunlar sonuca yansımadığı sürece takım olmayı başaramadık gibi gözüküyor. Ben buna katılmıyorum. Galibiyetler geldikçe takım olarak daha da güçlü ilerleyeceğinizi düşünüyorum' diye konuştu.