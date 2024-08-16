Tarsus Belediyesi \'Havuzda İlk Kulaç\' Projesiyle Çocuklara Yüzme İmkanı Sunuyor

Spor

Tarsus Belediyesince, mahallelerde yüzme imkanı bulamayan çocuklara yönelik hayata geçirilen 'Havuzda ilk kulaç' projesi, dezavantajlı mahalleler ve köylerde büyük ilgi görüyor.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, toplam 19 mahallede 820 çocuk, havuzlarda misafir edildi. Proje ile çocuklar hem su güvenliği konusunda bilinçlendirildi hem de yaz aylarında serinleyerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Tarsus Belediyesi, bu tür projelerle sosyal belediyecilik anlayışını pekiştirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya devam ediyor. Etkinlikler yaz boyu belirlenen mahallelerde devam edecek.

Havuzda yüzmekten keyif duyan çocuklar ise projeden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler. - MERSİN