Taşdemir: Gol VAR'dan kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Taşdemir: Gol VAR'dan kaçtı

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği maçındaki golün VAR tarafından kaçırıldığını belirtti.

20.01.2025 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsmet Taşdemir: "Golü VAR'ın kaçırdığı bir pozisyon olarak nitelendiriyorum"

ANKARA - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla ilgili, "Topun ayaktan çıktığı ana da iyice baktım. Golü VAR'ın kaçırdığı bir pozisyon olarak nitelendiriyorum. Birazcık daha dikkatli olmaları gerekiyor çünkü lig zor, her maç zor dolayısıyla böyle hatalarla maç kaybetmek insanı üzüyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Sadece ilk 20 dakika beni tatmin etmedi ve ilk yarı biterken talihsiz bir gol yedik. Ama ikinci yarı oyuncu arkadaşlarım elinden gelen her şeyi yaptılar kazanmak için. Bugün mağlup ayrılıyoruz bizim için önemli bir maçtı her maç olduğu gibi. Mağlup ayrıldık maalesef bununla beraber sadece bugün golün tekrarını seyrettiğimde bir şey yok gibi gözüküyor ama ofsayttaki arkadaşın ofsayttan gelip vuruyor. Topun ayaktan çıktığı ana da iyice baktım. Golü VAR'ın kaçırdığı bir pozisyon olarak nitelendiriyorum. Birazcık daha dikkatli olmaları gerekiyor çünkü lig zor, her maç zor dolayısıyla böyle hatalarla maç kaybetmek insanı üzüyor. Pozisyonu incelediklerinde haklı olduğumu görecekler. Pozisyon tamamıyla ofsayt dolayısıyla bu golle mağlup olduk. Hakem maçın genelinde iyi bir maç yönetti sadece tek dikkat etmesi gereken konu çok zaman çalmaya pirim vermeseler hepimiz için, bütün takımlar için daha iyi olacağını düşünüyorum. Hakemle alakalı tek eleştirim bu olabilir, onun haricinde yenildik, üzgünüz ama ikinci yarıdaki oyun bizi bir nebze de olsa mağlubiyete rağmen diri tuttu ve daha fazlasını yapabileceğimizi de kendimizde gördük" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, İsmet Taşdemir, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taşdemir: Gol VAR'dan kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:22 Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi
22:41 Trump’ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu
22:22 Zafer Partisi’nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:23 Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek
09:32 Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:08 Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:46 Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 00:25:09. #1.13#
SON DAKİKA: Taşdemir: Gol VAR'dan kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.