Taşkın Aksoy: "Oyuncularımın isteklerimi yansıtması zaman alacak" - Son Dakika
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Taşkın Aksoy: "Oyuncularımın isteklerimi yansıtması zaman alacak"

08.10.2022 21:30

- Taşkın Aksoy: "Oyuncularımın isteklerimi yansıtması zaman alacak" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy, oyuncuların isteklerini sahaya yansıtması için zamana gerek olduğunu söyledi.

- Taşkın Aksoy: "Oyuncularımın isteklerimi yansıtması zaman alacak"

SAMSUN - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy, oyuncuların isteklerini sahaya yansıtması için zamana gerek olduğunu söyledi.

Deplasmanda Samsunspor'a 2-0 kaybeden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Taşkın Aksoy, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Puan ya da puanlar için Samsun'a geldiklerini ifade eden Taşkın Aksoy, yenildikleri için üzgün olduklarını vurguladı.

"Oyuncularımın isteklerimi yansıtması zaman alacak"

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy, "Samsunspor'u tebrik ediyorum. Buraya geldiğimizde maçın zorluğunu biliyorduk. Samsunspor şampiyonluk hedefi ile sezona başladı. O doğrultuda transfer yapıp takım kurdu. Penaltıları gole çevirselerdi bugün lidere karşı oynayacaktık. Maçın ilk bölümünde ürkek oynadık. 15-20 dakikalık ürkek oynadığımız süreci gol yemeden geçtik. Daha sonra bireysel hatayla 1-0 geri düştük. Ceza sahasında çoğalmada zayıf kaldık. Pozisyon üretmekte zorlandık ve kaybettik. İkinci yarıda duran toptan gol yedik. Maç 2-0 olunca çevirmesi daha zor oldu. Devre sonrası oyunun ve topun hakimi bizdik. Maç 1-0'iken 3'e 1 pozisyonda karşı karşıya kontrayı gole çevirmedik. Ben de bu ekiple yeni çalışmaya başladım. İstediklerimin sahaya yansıması süre alacak. Önümüzdeki Keçiörengücü maçına bakacağız. Samsunspor'a başarılar dilerim" dedi.

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Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taşkın Aksoy: 'Oyuncularımın isteklerimi yansıtması zaman alacak' - Son Dakika

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