Üye Girişi
Tatilde spor yaparak kazandılar - Son Dakika

Tatilde spor yaparak kazandılar

07.02.2022 11:55
Tatilde spor yaparak kazandılar

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yarıyıl tatilini spor yaparak değerlendiren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yarıyıl tatilini spor yaparak değerlendiren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor Reşadiye ilçe Müdürlüğü koordinesinde "Tatil Coşkun, Spor Tutkun Olsun" sloganıyla turnuva düzenlendi. Yarıyıl tatili 'Spor Tokat' turnuvalarına 11 farklı branşta 523 sporcu katılım sağladı. 15 gün boyunca yapılan müsabakalarda ter döken, mücadele eden sporcular için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödül ve hediyeleri Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Bolat ve daire amirleri tarafından takdim edildi. Kaymakam Tabur, Spor Tokat kapsamında gençleri ve çocukları sporla bütünleştirerek sporun her alanına dahil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. - TOKAT

Tatilde spor yaparak kazandılar
Tatilde spor yaparak kazandılar

YORUMLAR
500

Hisarcık, Reşadiye, Tatil, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tatilde spor yaparak kazandılar - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:52 Lüks otomobil operasyonu! Piyasaya değerleri dudak uçuklattı!
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
11:44 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor
11:43 Medipol öğrencisi sosyal medyadan ifşa etti: Fotoğraflarımı müstehcen içeriklere montajlıyor, ölümle tehdit ediyor!
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
11:24 Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
11:22 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 12:01:27. #1.11#
SON DAKİKA: Tatilde spor yaparak kazandılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement