Tatilde spor yaparak kazandılar

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yarıyıl tatilini spor yaparak değerlendiren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor Reşadiye ilçe Müdürlüğü koordinesinde "Tatil Coşkun, Spor Tutkun Olsun" sloganıyla turnuva düzenlendi. Yarıyıl tatili 'Spor Tokat' turnuvalarına 11 farklı branşta 523 sporcu katılım sağladı. 15 gün boyunca yapılan müsabakalarda ter döken, mücadele eden sporcular için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödül ve hediyeleri Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Bolat ve daire amirleri tarafından takdim edildi. Kaymakam Tabur, Spor Tokat kapsamında gençleri ve çocukları sporla bütünleştirerek sporun her alanına dahil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. - TOKAT