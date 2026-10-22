Tatvan’da kurumlar arası futbol turnuvası başladı - Son Dakika
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Tatvan’da kurumlar arası futbol turnuvası başladı

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Tatvan’da kurumlar arası futbol turnuvası başladı
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde şehitler anısına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası başladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehitler anısına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası başladı.

Tatvan Kaymakamlığının desteğiyle, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen turnuvaya 6 takım katılıyor. Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonla kamu kurumlarında görev yapan personelin spor aracılığıyla bir araya gelmesi, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve dostluk bağlarının pekiştirilmesi hedefleniyor.

Turnuvada Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaokul, lise ve anaokulları birimlerini temsil eden takımların yanı sıra Tatvan Kaymakamlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü takımları mücadele ediyor. Turnuvanın ilk karşılaşması ise Tatvan Kaymakamlığı ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında oynandı. Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer de kaymakamlık takımında forma giyerek sahada mücadele etti. Çekişmeli geçen karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

Turnuvaya ilişkin değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, organizasyonun şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlendiğini belirterek turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Turnuvanın kamu kurumları arasındaki dayanışmayı artıracağına inandığını ifade eden Demirer, sporun birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir unsur olduğunu vurgulayarak organizasyonun dostluk, kardeşlik ve centilmenlik içerisinde tamamlanmasını temenni etti.

Yaklaşık bir hafta sürmesi planlanan turnuvanın, önümüzdeki hafta çarşamba günü oynanacak final karşılaşmasıyla sona ermesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
FutbolTatvanBitlisSporSon Dakika

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