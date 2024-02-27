Bitlis'te Gençlik Merkezi tarafından açılan kort tenis kursu yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bitlis'te Gençlik Merkezi tarafından açılan kort tenis kursu yoğun ilgi görüyor

Bitlis\'te Gençlik Merkezi tarafından açılan kort tenis kursu yoğun ilgi görüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve spor dallarına yönlendirmek amacıyla açtığı kort tenis kursuna yoğun talep alıyor. Ücretsiz olarak verilen kurslara her yaştan vatandaş katılım sağlıyor. Tenis Antrenörü Saffet Aksoy, kursun başarılı geçtiğini ve hedeflerinin Türkiye finaline ve okul sporlarında finale gitmek olduğunu belirtti.

27.02.2024 16:02  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezinde gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve ilgi duydukları spor dallarına yönlendirmek amacıyla açılan kort tenis kursu yoğun talep görüyor.

Gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklara bulaşmaması ve vakitlerini verimli kullanmaları için farklı kursları açan Tatvan Gençlik Merkezi, bu kurslardan da ücret talep etmiyor. Her yaştan vatandaşın ilgi duyduğu kurslara, yoğun katılım sağlanıyor. Spora ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençlere, Tatvan Gençlik Merkezinde deneyimli eğitmenler tarafından ücretsiz kurslar veriliyor.

8 yıldır tenis eğitmenliği yapan ve bu alanda başarılar elde eden Tenis Antrenörü Saffet Aksoy, "Haftanın 3 günü gençlik merkezinde bulunan salonumuzda eğitimlerimiz var. 36 öğrencimizle antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene ki hedeflerimiz Türkiye finaline ve okul sporlarında finale gitmektir. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Gençlik, Türkiye, Bitlis, Tatvan, Tenis, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitlis'te Gençlik Merkezi tarafından açılan kort tenis kursu yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 17:11:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Gençlik Merkezi tarafından açılan kort tenis kursu yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement