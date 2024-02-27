Bitlis\'te Gençlik Merkezi tarafından açılan kort tenis kursu yoğun ilgi görüyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezinde gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve ilgi duydukları spor dallarına yönlendirmek amacıyla açılan kort tenis kursu yoğun talep görüyor.
Gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklara bulaşmaması ve vakitlerini verimli kullanmaları için farklı kursları açan Tatvan Gençlik Merkezi, bu kurslardan da ücret talep etmiyor. Her yaştan vatandaşın ilgi duyduğu kurslara, yoğun katılım sağlanıyor. Spora ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençlere, Tatvan Gençlik Merkezinde deneyimli eğitmenler tarafından ücretsiz kurslar veriliyor.
8 yıldır tenis eğitmenliği yapan ve bu alanda başarılar elde eden Tenis Antrenörü Saffet Aksoy, "Haftanın 3 günü gençlik merkezinde bulunan salonumuzda eğitimlerimiz var. 36 öğrencimizle antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene ki hedeflerimiz Türkiye finaline ve okul sporlarında finale gitmektir. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS
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