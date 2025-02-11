Tatvanlı Sporculardan Para Badminton Başarısı - Son Dakika
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Tatvanlı Sporculardan Para Badminton Başarısı

Tatvanlı Sporculardan Para Badminton Başarısı

Tatvanlı sporcular, Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti.

11.02.2025 16:48
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Bitlis'i temsilen Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'na katılan Tatvanlı sporcular, ilk kez mücadele ettikleri turnuvada önemli dereceler elde etti.

Son dönemde farklı spor branşlarındaki başarılarıyla dikkat çeken Tatvanlı sporcular, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tatvan Destek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden Melek Özdemir (9), WH1 ve WH2 tekerlekli sandalye çift bayan ve karışık çiftler kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu. Aynı turnuvada mücadele eden Abdulsamed Özdemir (8) ve Seyit Kerim Argum ise SL3 kategorisinde çift erkekler kategorisinde Türkiye 5.'liği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışan sporcular, ilk kez katıldıkları bu turnuvada gösterdikleri performansla Bitlis'e büyük bir gurur yaşattı. Sporcuların antrenörleri ve aileleri, elde edilen derecelerin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, ilerleyen dönemlerde daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Elde edilen derecelerle ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Destek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ecevit Özkan ise elde edilen başarının önemine vurgu yaptı. Şampiyonada başarı elde eden sporculara tebrik ve başarı dileklerini ileten Özkan, sporcuların azmi ve disiplinli çalışmaları sayesinde önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin ilk kez katıldıkları bir turnuvada böylesine güzel dereceler elde etmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu başarı, onların yeteneklerini ortaya koymalarının yanı sıra engelli bireylerin sporda ne kadar ileriye gidebileceğini de gösteriyor. Destek veren ailelerimize, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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