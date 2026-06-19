Başkan Kadir Tatık, Tavas'ın gururlandıran şampiyonları ağırladı - Son Dakika
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Başkan Kadir Tatık, Tavas'ın gururlandıran şampiyonları ağırladı

Başkan Kadir Tatık, Tavas\'ın gururlandıran şampiyonları ağırladı
19.06.2026 09:59  Güncelleme: 10:00
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, dart ve floor curling branşlarında Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde eden genç sporcuları belediyede ağırlayarak başarılarını kutladı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Türkiye ve uluslararası arenada önemli dereceler elde eden Tavas Belediye Spor Kulübü sporcularını belediyede ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, farklı branşlarda Türkiye ve dünya çapında dereceler elde ederek ilçenin gururu olan Tavas Belediye Spor Kulübü sporcularını belediyede misafir etti. Başkan Tatık, başarılarıyla Tavas'ın adını duyuran genç sporcuları tebrik ederek, sporcuların ailelerine, öğretmenlerine ve antrenörlerine teşekkür etti.

Ziyarette; Dart Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu olan Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi öğrencileri Osman Sarıkoyuncu, Yusuf Bosun ve Aytaç Şimşek, Dart Genç Kızlar Türkiye Üçüncüsü olan Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Hiranur Ozgan, Zeynep Berra Arcan, Yasemin Honluk, Elif Dilara Davulcu ve Belinay Taşsöz ile Floor Curling branşında dereceye giren sporcular ağırlandı.

Floor Curling Genç Kızlar Türkiye Üçüncüsü olan Tavas Anadolu Lisesi öğrencileri Yağmur İster ve Ebrar Noyan, Floor Curling Yıldız Erkekler Türkiye Üçüncüsü olan Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Süleyman Erdem Öğünç, İbrahim Veli Akış ve Muhammet Eray Bilgin de törende yer aldı.

Dart Kulüpler Türkiye Şampiyonu Elif Asya Erdem, Türkiye ikincisi Mehmet Efe Urlu, Türkiye üçüncüleri Elifnaz Türküstün, Süleyman Emre Çiyancı ve Aslıhan Onuk da başarılarıyla kutlandı.

Milli takım formasıyla uluslararası başarılar kazanan sporcular da unutulmadı. Slovakya Avrupa Dart Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu ve Open kategorisinde Avrupa üçüncüsü olan Elif Dilara Davulcu ve Dünya Dart Şampiyonası'nda dünya ikinciliği elde eden Osman Sarıkoyuncu ile Aytaç Şimşek'i gösterdikleri performans nedeniyle tebrik edildi.

Başkan Kadir Tatık, "İlçemize bu gururu yaşatan tüm sporcularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz. Tavas sporda yükselmeye, şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Kadir Tatık, Tavas'ın gururlandıran şampiyonları ağırladı - Son Dakika

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