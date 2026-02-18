Tavas\'ta mahalleler kozlarını sahada paylaştı

Tavas Belediyesi ile Tavas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Mahalleler Arası Futsal Turnuvası finalinde Gümüşdere Mahallesi, Samanlık Mahallesi'ni 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvaya 17 mahalleden 216 sporcu katılım sağladı.

Tavas'ta mahalleler arası dayanışma ve spor ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Futsal Turnuvası büyük bir heyecana sahne oldu. Tavas Belediyesi ile Tavas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya toplam 17 mahalleden 18 takım katılım sağladı.

Final karşılaşmasında Gümüşdere Mahallesi ile Samanlık Mahallesi kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen mücadelede Gümüşdere Mahallesi, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Samanlık Mahallesi turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Yeni Mahalle ise üçüncü oldu.

Final müsabakası; Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Tavas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Eren, Tavas İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek, Tavas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Büşra Kalaycı, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Tribünleri dolduran sporseverler, takımlara tezahüratlarıyla destek verdi.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, organizasyonun ilçede sporun yaygınlaştırılması ve mahalleler arası kaynaşmanın artırılması açısından önemli katkı sağladığı vurgulandı.

"Sporun her anlamında Tavas'ın varlığını hissettirmeye çalışıyoruz"

Tavas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Eren yaptığı açıklamada Mahalleler Ligi'ni Tavas'ta 6 senedir gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kazasız belasız 6. turnuvamızı da tamamladık. Tavas Mahalleler Ligi'ne bu sene 17 mahallemiz katılırken, 1 mahallede 2 takımla katılarak toplamda 18 takım mücadele gösterdi. Turnuvada 216 sporcu mücadele etti. Final dostane oldu. İnşallah diğer ilçelerimize de örnek oluruz. Sporun her anlamında Tavas'ın varlığını hissettirmeye çalışıyoruz. Esasında mahalleler ligi eski mahalle kültürünü yaşatmak, insanların birbirleriyle ilişkilerini artırmak için düzenlediğimiz bir turnuva. Mahalleler Ligi'ni futsal branşını bitirdik. Bundan sonra 6 Mart'ta başvuruları sona erecek olan Voleybol Mahalleler Ligi'ni başlatacağız. Arkasından birçok spor branşları da gerçekleştireceğiz" dedi. - DENİZLİ