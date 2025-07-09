Tavas'ta Rahvan At Yarışları Heyecanı - Son Dakika
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Tavas'ta Rahvan At Yarışları Heyecanı

Tavas\'ta Rahvan At Yarışları Heyecanı
09.07.2025 09:08  Güncelleme: 09:10
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Tavas Belediyesi tarafından düzenlenecek Kızılcabölük Rahvan At Yarışları 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Kadir Tatık, tüm hemşehrilerini yarışlara davet etti.

Tavas Belediyesi tarafından Kızılcabölük Rahvan At Yarışları düzenlenecek. Hafta sonu düzenlenecek olan at yarışlarını tüm hemşehrilerini davet eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, " Bütün hemşehrilerimizi hafta sonu düzenleyeceğimiz at yarışlarını bekliyoruz" dedi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen Tavas Rahvan At Yarışları 13 Temmuz Pazar günü saat 11.00'da Kızılcabölük Çiftlik Yolu üzerinde gerçekleştirilecek. Rahvan atların birincilik için mücadele ettiği yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve ödüller takdim edilecek.

"Hafta sonu düzenlenecek at yarışlarını tüm halkımızı bekliyoruz"

Atların Türk milleti için çok önemli olduğunu belirten ve haftasonu düzenlenecek at yarışlarında vatandaşları davet eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "At demek Türk demektir. Biz uzaya dahi çıksak atımız her zaman var olacaktır. Bizler de tüm ekiplerimizle buradayız işin arkasındayız. İnşallah sıkıntısız mutlu hak edenin kazandığı bir yarış olur" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavas'ta Rahvan At Yarışları Heyecanı - Son Dakika

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