Tavas\'ta Yaz Spor Kursları Kayıtları Başladı

Tavas Belediyesi tarafından düzenlene Yaz Spor Kurs kayıtları başladı. Kurslarda 7'den 70'e her yaşa uygun spor eğitimleri verilecek.

Tavas Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak hareket edilerek düzenlene Yaz Spor Kursları kayıtları başladı. Tavas'ta eğitim verilecek kurslar, 7-11 yaş grubu çocuklar için taekwondo, 8-11 yaş ve 12-16 yaş gruplar için basketbol, 7-14 yaş ve 15 yaş ve üzeri gruplar için tenis, kadınlara yönelik step-aerobik ve pilates kursları düzenlenecek. Spor kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar www.denizli.bel.tr internet adresi kayıt yaptırabilecekler.

Sağlıklı yaşamak için hareket etmenin önemli olduğunu ifade eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Ücretsiz spor kurslarımızla her yaştan vatandaşımızı sağlığı için hareket etmeye davet ediyoruz" dedi. - DENİZLİ