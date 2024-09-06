Spor

Kütahya'nın Tavşanlı Belediyesi Karate Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

5-7 Eylül 2024 Tarihleri arasında Merhum Sporcu Enes Gündaşlı anısına Isparta'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonası'nda, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Elif Su Göktürk, Ceyla Topatan, Zeynep Arslan ve Elif Akkaya'dan oluşan Yıldız Kızlar Takım Kata kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Antrenörleri Mustafa Oğulcan Alımcı, "Kızlarımız iki yıldır Türkiye şampiyonu oluyorlar. 2023 Yılında Karadağ'da Balkan şampiyonu olarak da önemli bir başarıya imza attılar. Bu yıl Türkiye şampiyonu oldular. Şimdi hedefimiz 2025 yılında yapılacak milli takım seçmelerini kazanarak yine ülkemizi uluslar arası alanda temsil etmektir." açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA