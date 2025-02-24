Tavşanlı Belediyespor Kulübü Karate\'de İki Türkiye Şampiyonluğu Kazandı

Spor

Trabzon'da düzenlenen Türkiye Büyükler, Veteranlar ve İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda Tavşanlı Belediyesispor Kulübü, iki Türkiye Şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Veteran Erkek Kata kategorisinde mücadele eden Murat Kıroğlu, Türkiye Şampiyonu olarak başarısını sürdürdü. İşitme Engelliler kategorisinde ise Sabri Kıroğlu, 15-26 Kasım 2025 tarihlerinde Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Murat Kıroğlu, unvanını koruyarak Veteran Erkek Kata dalında Türkiye Şampiyonu olurken, 28 Şubat - 2 Mart 2025 tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecek. - KÜTAHYA