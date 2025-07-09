Tavşanlı\'da Geleneksel Erdemspor Junior Cup Coşkusu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi, yedinci kez düzenlenen Geleneksel Erdem spor Junior Cup "Nejat Tülek" Miniminikler Futbol Şöleni'ne ev sahipliği yaptı.

Erdemspor tarafından organize edilen ve minik futbolcuların yeteneklerini sergilediği bu anlamlı şölen, ilçe protokolünden ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şölene, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı'nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol üyeleri katılım gösterdi. Minik futbolcuların heyecanına ortak olan protokol üyeleri, geleceğin sporcularına desteklerini dile getirdi.

Erdemspor'un geleneksel hale getirdiği bu organizasyon, genç yeteneklerin sporla iç içe büyümesine katkıda bulunurken, aynı zamanda sporun birleştirici gücünü de gözler önüne serdi. Yaşayan efsane "Nejat Tülek" adına düzenlenen şölen, spor camiasında ve ilçe halkı arasında takdirle karşılandı. Miniklerin sahadaki enerjisi ve futbol sevgisi, etkinliğe katılan herkesin yüzünü güldürdü. - KÜTAHYA