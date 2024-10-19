Tavşanlı Karate Okulu\'nda Kuşak Sertifika Töreni Düzenlendi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen karate kursundaki sporculara kuşak sertifika ve ödül töreni gerçekleştirildi.

7. yılına giren Tavşanlı Karate Okulu 180 sporcu ve 600'e yakın davetli ile tören düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende sporcular gösterilerde bulundu. Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı nezaretinde çalışan sporcular bir üst kuşağa geçtiler ve sertifikalarını aldı. Tavşanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kuşak sınavı büyük ilgi görürken, sporcuların gösterileri büyük beğeni topladı.

Mustafa Oğulcan Alımcı, törende yaptığı açıklamada, katılan herkese teşekkür ederken, "Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü bu yıl 7. yılında ve dünya çapında başarılar elde etme sürecindeyiz. Bu yıl 13. Ümit Genç Dünya Şampiyonası'na 4 sporcumuz ile katıldık ve burada önemli başarılar elde ettik. İnşallah 2025 yılında bu başarılarımızı sürdüreceğiz. Daha fazla öğrencilerimize ulaşmak için de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz, İrfan Güleç, Mehmet Ali Akar, Kütahya Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Tuna Şimşek Arslan, İlçe Spor Müdürü Mustafa Sert, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, Kütahya ASKF Yönetimi, Tavşanlı Höyük Kazılarını Araştırma Derneği Başkanı Furkan Dinçer, Tavşanlı Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Kemal Kolukısaoğlu, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Eski Başkanı Ahmet Göktürk, Tavşanlı KÜKAD Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Gökcen Çavdar ve çok sayıda davetli katıldı. - KÜTAHYA