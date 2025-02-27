Tavşanlı, Okul Sporları Karate Turnuvası'na Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Tavşanlı, Okul Sporları Karate Turnuvası'na Ev Sahipliği Yaptı

Tavşanlı, Okul Sporları Karate Turnuvası\'na Ev Sahipliği Yaptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi, 13 ilden 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı Okul Sporları Karate Gençler A-B Grup Müsabakaları'na ev sahipliği yaptı. Tavşanlılı sporcular, organizasyonda büyük bir başarı elde ederek Türkiye finallerine yükseldi.

27.02.2025 12:03  Güncelleme: 12:08
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi, Okul Sporları Karate Gençler A-B Grup Müsabakaları'na ev sahipliği yaptı 13 ilden 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı turnuvada, Türkiye'nin en güçlü genç karatecileri kıyasıya mücadele etti. Tavşanlılı sporcular da bu prestijli organizasyonda büyük bir başarıya imza atarak, 4 sporcuyla Türkiye finallerine yükselmeyi başardı.

Turnuvanın açılış törenine, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Mustafa Sert ve Kütahya Karate İl Temsilcisi Mustafa Oğulcan Alımcı katıldı.

Törende konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdür vekili Mustafa Sert, "Tavşanlı'da böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu tür turnuvalar, ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor ve gençlerimizin sporla iç içe olmasını teşvik ediyor" dedi.

Kütahya Karate İl Temsilcisi Mustafa Oğulcan Alımcı da turnuvanın Tavşanlı'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür organizasyonların devamının geleceğine inanıyoruz. Tavşanlı, hem organizasyon yeteneği hem de sporcuların performansıyla büyük bir başarıya imza attı" ifadelerini kullandı.

Turnuva sonucunda dereceler şu şekilde oldu;

Hüseyin Eren Özer - Genç B Erkek Kata Bölge Şampiyonu (Tavşanlı Özel Bil Anadolu Lisesi), İrem Sargın - Genç B Kız Kata Bölge Üçüncüsü (Tavşanlı Anadolu Lisesi), Elif Naz Akdemir - Genç B Kız Kata Bölge Üçüncüsü (Tavşanlı Anadolu Lisesi), Fatma Serra Öztürk - Genç B +66 Kg Kumite Bölge Üçüncüsü (Tavşanlı Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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