Tavşanlılı bilek güreşi sporcusu Asude Sarı, Slovakya'da Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Tavşanlılı bilek güreşi sporcusu Asude Sarı, Slovakya'da Avrupa şampiyonu oldu

Tavşanlılı bilek güreşi sporcusu Asude Sarı, Slovakya\'da Avrupa şampiyonu oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 16 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Asude Sarı, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Finalleri'nde sol kolda şampiyon oldu. Sarı, Türkiye'de kazandığı birincilikle finallere katılmaya hak kazanmıştı. Bu büyük başarıyla gelecek için umut verici bir başlangıç yaptı.

09.05.2024 13:48
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan bilek güreşi sporcusu Asude Sarı, Avrupa Bilek Güreşi Finalleri için gittiği Slovakya'da sol kolda şampiyon oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 16 yaşındaki sporcu Asude Sarı, sağ ve sol bilekte Türkiye birincisi olarak katıldığı Slovakya'da sol kolda Avrupa şampiyonu oldu. Sarı, Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olarak bu sporu Antrenör Fatih Sam gözetiminde 5 yıldır yapıyor.

Asude Sarı, Türkiye'de kazandığı birincilikle Avrupa Bilek Güreşi Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Sarı, Slovakya'daki finallerde sol kolda Avrupa şampiyonu olarak Kütahya ve Tavşanlı'ya gurur yaşattı.

Asude Sarı, Avrupa şampiyonu olması ve genç yaşta elde ettiği bu büyük başarıyla gelecek için umut verici bir başlangıç yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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