Tavşanlılı milli karateci Yüsra Bozbey, İsveç'te 4 turu da kazanıp altın madalya aldı - Son Dakika
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Tavşanlılı milli karateci Yüsra Bozbey, İsveç'te 4 turu da kazanıp altın madalya aldı

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Tavşanlılı milli karateci Yüsra Bozbey, İsveç\'te 4 turu da kazanıp altın madalya aldı
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Kütahya Tavşanlı'da yetişen milli karateci Yüsra Bozbey, İsveç'teki Scandinavian Karate 2026'da 14-15 Yaş Ümit Kadın Ferdi Kata kategorisinde 4 turun tamamını kazanarak altın madalya aldı. Aynı organizasyonda Ceyla Topatan da U14 Kadın Ferdi Kata'da çeyrek finale yükseldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yetişen milli karateci Yüsra Bozbey, İsveç'te düzenlenen Scandinavian Karate 2026 organizasyonunda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Scandinavian Karate 2026, 16 ülkeden 97 kulüp ve 653 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Fransa, Almanya, Danimarka, İsveç ve Karadağ milli takımlarının da yer aldığı organizasyonda Tavşanlı adına mücadele eden Yüsra Bozbey, 14-15 Yaş Ümit Kadın Ferdi Kata kategorisinde tatamiye çıktı. Bozbey, organizasyonda çıktığı 4 turun tamamını kazanarak kategorisinde şampiyonluğa ulaştı ve altın madalya kazandı. Aynı organizasyonda mücadele eden Tavşanlılı milli sporcu Ceyla Topatan da 12-13 Yaş U14 Kadın Ferdi Kata kategorisinde çeyrek finale yükseldi. Kariyerinde 3 yıl üst üste Türkiye Şampiyonluğu bulunan ve Balkan tecrübesi yaşayan Topatan, daha önce İsviçre'nin Basel kentinde elde ettiği ikinciliğin ardından İsveç'te de önemli bir uluslararası deneyim kazandı.

Tavşanlı Karate Okulu Başantrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı ve Barış Kılıç yönetiminde uluslararası turnuvalara hazırlanan sporcuların elde ettiği başarı, ilçede gururla karşılandı.

Başantrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, sporcuların yalnızca sportif başarıya değil, aynı zamanda disiplin, ahlak ve sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine önem verdiklerini belirtti. Alımcı, uzun soluklu ve sistemli eğitim çalışmalarının karşılığını uluslararası platformlarda almaya devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
TavşanlıKütahyaTurnuvaİsveçSporSon Dakika

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