Tayfun ve Berkay, Dünya Şampiyonası'nda

Milli bilardocular Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, Almanya'da yarın başlayacak 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Viersen kentinde 38'incisi düzenlenecek şampiyonada Türkiye adına Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt yarışacak.
Organizasyon, 1 Mart Pazar günü sona erecek.
