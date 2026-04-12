Tayfur Bingöl: 'Galatasaray'dan Güzel Puandı'

12.04.2026 23:01
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Galatasaray ile 1-1 sona eren maç sonrası güzel bir puan aldıklarını belirtti.

Kocaelisporlu futbolcu Tayfur Bingöl, 1-1 sona eren Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada "Selçuk hocaya, ekibine, başkanımıza, yönetimimize herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir puandı bizim için" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a karşı çok iyi hazırlandıklarını belirten Tayfur, "Maça hafta içi çok iyi konsantre olmuştuk. Ben de 'geliyoruz' diye bir post atmıştım. Bugün buradaydık. Alnımızın akıyla hem Kocaelispor taraftarı hem biz hem Hodri Meydan çok güzel bir puan aldık. Çok da güzel bir asist yaptım Bruno'ya. O da çok güzel değerlendirdi. Galatasaray da yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım, güçlerini biliyorduk. Selçuk hocaya, ekibine, başkanımıza, yönetimimize herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir puandı bizim için" diye konuştu.

Motivasyon anlamında zorluk çekmediklerini aktaran Tayfur Bingöl, "Sahada elimizden gelen her şeyi yaptık. Bizi etkilemez yani, daha çok motivasyonumuzu artırır. Galatasaray'a da yolunda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

