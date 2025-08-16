TAYK Eker Olympos Regatta Yarışları Başladı - Son Dakika
TAYK Eker Olympos Regatta Yarışları Başladı

TAYK Eker Olympos Regatta Yarışları Başladı
16.08.2025 11:50
Yelken festivalinin final etapları başladı, büyük ödül için yarın İstanbul Boğazı'nda buluşulacak.

TÜRKİYE'nin en büyük yelken festivallerinden biri olan 13. TAYK–Eker Olympos Regatta'ta da final etapları başladı. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalde; J70, J70 Match Race ve Hareketli Salma yarışlarının ardından merakla beklenen Yat Sınıfı Yarışları da başladı. 8 Ağustos'ta başlayan organizasyonda, Türkiye'nin en iddialı yat yarışçıları büyük ödül için son kez start hattında yarın İstanbul Boğazı'nda buluşuyor.

IRC 0, 1, 2, 3 ve 4 sınıflarındaki Yat Yarışları'nın 15 Ağustos gecesi planlanan Çınarcık rotası, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemezken bugün şamandıra parkurunda düzenlenecek kısa ve yüksek tempolu inshore yarışları, tekneler arasındaki taktiksel mücadeleye ve kıyasıya rekabete sahne olacak.

Büyük final ise 17 Ağustos'ta, İstanbul'un kalbinde gerçekleşecek. Boğaz Yarışı, hem görsel hem de sportif açıdan festivalin zirvesi olacak. Yatların ihtişamlı geçişi, izleyenlere nefes kesen bir manzara sunarken, mücadele dolu finişler heyecanı katlayacak.

Festivalin final etabı olan Boğaz Yarışı ve Ödül Töreni yarın D-Smart Spor Smart kanalı, Eker Süt Ürünleri YouTube sayfası ve Tribün Dergi'nin X (Twitter) hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. 2024 Paris Olimpiyatları açılış prodüksiyonunu üstlenen profesyonel ekibin hazırlayacağı bu yayınlarda; dinamik grafikler, 3D modellemeler ve uzman yorumlarıyla izleyiciler yarışın her anına tanıklık edecek.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TAYK Eker Olympos Regatta Yarışları Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: TAYK Eker Olympos Regatta Yarışları Başladı - Son Dakika
