TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları Devam Ediyor

Spor

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'na hafta sonu yapılan yarışlarla devam edildi.

Rekabetin üst seviyede olduğu organizasyonda, Caddebostan- Adalar parkurunda Burgazada Deniz Kulübü Kupası ve Moda Koyu'nda IOM sınıfı yarışları gerçekleştirildi.

Burgazada Deniz Kulübü Kupası'nda IRC 0 sınıfında Orient Express 6, IRC 1 sınıfında Borusan Racing Evolution, IRC 2 sınıfında ETİ Alize M, IRC 3 sınıfında A 101 Alize, IRC 4 sınıfında Sebago Alize G 28 takımı ilk sırayı aldı. IOM sınıfı yarışını kazanan yelkenci ise Mehmet Levend Gürkan oldu.

Organizasyon, J/70 Match Race ve Hareketli Salma sınıflarındaki yarışlarla devam edecek. Yelkencilik becerileri ile taktiksel mücadelenin birleştiği J/70 Match Race sınıfındaki mücadele, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek ve 13-14 Ağustos'ta Moda sahilinden izlenebilecek. Ayrıca 13-15 Ağustos'ta Galatasaray Yelken Şubesi'nde Hareketli Salma kategorisindeki yarışlar yapılacak.

İstanbul'da yüzlerce yelkenciyi buluşturan yarışlar, 18 Ağustos'ta tamamlanacak.