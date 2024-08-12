TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları Devam Ediyor - Son Dakika
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TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları Devam Ediyor

TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, hafta sonu yapılan yarışlarla devam etti. Rekabetin üst seviyede olduğu organizasyonda, Burgazada Deniz Kulübü Kupası ve Moda Koyu'nda yarışlar gerçekleştirildi. Yarışlarda birçok takım derece elde etti ve yelkenciler arasında mücadele devam ediyor.

12.08.2024 16:35
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12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'na hafta sonu yapılan yarışlarla devam edildi.

Rekabetin üst seviyede olduğu organizasyonda, Caddebostan- Adalar parkurunda Burgazada Deniz Kulübü Kupası ve Moda Koyu'nda IOM sınıfı yarışları gerçekleştirildi.

Burgazada Deniz Kulübü Kupası'nda IRC 0 sınıfında Orient Express 6, IRC 1 sınıfında Borusan Racing Evolution, IRC 2 sınıfında ETİ Alize M, IRC 3 sınıfında A 101 Alize, IRC 4 sınıfında Sebago Alize G 28 takımı ilk sırayı aldı. IOM sınıfı yarışını kazanan yelkenci ise Mehmet Levend Gürkan oldu.

Organizasyon, J/70 Match Race ve Hareketli Salma sınıflarındaki yarışlarla devam edecek. Yelkencilik becerileri ile taktiksel mücadelenin birleştiği J/70 Match Race sınıfındaki mücadele, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek ve 13-14 Ağustos'ta Moda sahilinden izlenebilecek. Ayrıca 13-15 Ağustos'ta Galatasaray Yelken Şubesi'nde Hareketli Salma kategorisindeki yarışlar yapılacak.

İstanbul'da yüzlerce yelkenciyi buluşturan yarışlar, 18 Ağustos'ta tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları Devam Ediyor - Son Dakika

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