TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda Hareketli Salma Kategorileri Tamamlandı

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda bugün hareketli salma kategorilerinin yarışları tamamlandı.
Organizasyondan yapılan açıklamada, Galatasaray Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 200 teknenin Marmara Denizi açıklarında mücadele ettiği belirtildi.
Müsabakaların sonunda opmist genel sınıfında Fenerbahçe Doğuş'tan Can Caçur birinci oldu. Tekirdağ Yelken Spor Kulübünden Ahmet Arel Barut ikinci, Fenerbahçe Doğuş'tan Ada Vera Tüfekçiler, üçüncü sırayı aldı.
Hareketli salma kategorilerinin ödül töreni, Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi'nde gerçekleştirildi. Törende Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de yer aldı.
Organizasyon, yarın yat yarışlarıyla devam edecek.
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