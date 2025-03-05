Tayyib Kanarya, Erciyes 38 ile İlk Golünü Attı - Son Dakika
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Tayyib Kanarya, Erciyes 38 ile İlk Golünü Attı

Tayyib Kanarya, Erciyes 38 ile İlk Golünü Attı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Niğde Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Kış transfer döneminde kadroya katılan Tayyib Kanarya, mavi-siyahlı formayla ilk golünü attı.

05.03.2025 09:05  Güncelleme: 09:06
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Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Tayyib Kanarya, mavi-siyahlı formayla ilk golünü Niğde Belediyespor ağlarına attı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta ligin 22. haftasında evinde konuk ettiği Niğde Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Mavi-siyahlıların golleri 6. dakika Ayhan Gürbüz, 29. dakikada Ahmet Taner Çuhadar ve 90+5. dakikada Tayyib Kanarya'dan geldi. Mavi-siyahlı takımın kış transfer döneminde Erbaaspor'dan kadrosuna kattığı Kayserili golcü oyuncu Tayyib Kanarya, mavi-siyahlı formayla ilk kez yedek başladığı bir müsabakada oyuna sonradan girerek ilk golünü atmış oldu.

Kanarya, Niğde Belediyespor maçının 65. dakikasında Ahmet Taner Çuhadar'ın yerine oyuna dahil oldu ve 90+5. dakikada attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Tayyib Kanarya gol özlemine son verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Niğde Belediyespor, 3-sayfa, kayseri, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tayyib Kanarya, Erciyes 38 ile İlk Golünü Attı - Son Dakika

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