Beşiktaş Emlakjet ve Bahçeşehir Koleji'ne tebrikler

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Türkiye'yi temsil ettikleri Avrupa organizasyonlarında yarı finale yükselen Beşiktaş Emlakjet ile Bahçeşehir Koleji'ni tebrik etti.
TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i eleyen siyah-beyazlılarla ilgili, "BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet'in teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, yarı final karşılaşmasında başarılar dileriz." denildi.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında 10 sayılık dezavantajdan dönerek Portekiz'in Porto ekibini eleyen Bahçeşehir Koleji ile ilgili ise, "FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, yarı final karşılaşmasında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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