TBF Galatasaray'ı Tebrik Etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Galatasaray'ı tebrik etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan, TBF'nin de yeniden ilettiği mesajda, "Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final yarı final karşılaşmasında rakibi La Laguna Tenerife'yi 90-80'lik skorla mağlup ederek finale yükselen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz." denildi.
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