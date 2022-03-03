Basketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi - Son Dakika
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Basketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi

03.03.2022 15:38
Basketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), basketbolseverlerin HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara alınacağını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), basketbolseverlerin HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara alınacağını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 2 Mart Çarşamba günü düzenlediği toplantı, Sağlık Bakanı'mızın açıklamaları, Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda alınan kararla, tüm müsabakalarda HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacaktır." denildi.

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Bilim Kurulu, basketbol, HES kodu, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi - Son Dakika


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