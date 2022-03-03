Basketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), basketbolseverlerin HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara alınacağını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 2 Mart Çarşamba günü düzenlediği toplantı, Sağlık Bakanı'mızın açıklamaları, Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda alınan kararla, tüm müsabakalarda HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacaktır." denildi.