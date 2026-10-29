TBF, TFF ve TVF'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılını kutlayarak "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin bağımsızlık mücadelesi ve sarsılmaz iradesiyle temelleri atılan Cumhuriyetimiz, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle yürümemizin en önemli dayanağıdır. Cumhuriyet, bizlere yalnızca büyük bir miras değil, ülkemizin gelişimine katkı sunma, değerlerimizi yaşatma ve yarınlarımızı daha güçlü inşa etme sorumluluğu da yüklemektedir. Cumhuriyetimizin açtığı yolda eğitimden bilime, kültürden sanata ve spora kadar her alanda elde edilen kazanımlar, ülkemizin gelişim yolculuğunun en değerli parçalarıdır. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bizler de bu anlayışla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Türk basketbolunun uluslararası alandaki başarılarını kalıcı hale getirmeyi, gençlerimize yeni fırsatlar sunmayı ve sporun birleştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlerden aldığımız ilhamla, ülkemizin geleceğine katkı sunmaya ve ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil edecek yeni başarıların temellerini atmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız uğruna fedakarlık gösteren tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, büyük fedakarlıklar ve tarihe altın harflerle geçen bir mücadeleyle kurulan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizle yaşıt olmanın gururuyla Türkiye Futbol Federasyonu olarak bizler de onun temel değerlerine sahip çıkarak futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücünü ülkemizin her köşesine taşımaya devam ediyoruz. Milletimizin ortak duygularını pekiştiren, farklılıklarımızı zenginliğe dönüştüren futbolumuzda başarılı sporcular yetiştirmek ve uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 103. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

TVF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajda ise, "Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, milletimizin bağımsızlık mücadelesiyle kazanılan Cumhuriyetimiz; özgürlüğümüzün, eşitliğimizin ve aydınlık yarınlara olan inancımızın en güçlü simgesidir. Cumhuriyetimizin bizlere emanet ettiği değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Voleybolun birleştirici gücüyle ülkemizi ulusal ve uluslararası alanlarda temsil ederken, Cumhuriyetimizin değerlerini de sahalara taşımanın gururunu yaşıyoruz. Ay-yıldızlı formamızla elde ettiğimiz her başarıda, ülkemizin birlik ve beraberliğinden aldığımız güçle geleceğe daha büyük hedeflerle ilerliyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, voleybol ailemizin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; Cumhuriyetimizin ışığında, birlik ve beraberlik içerisinde nice yıllara ulaşmayı diliyoruz." denildi.