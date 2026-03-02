TBF ve sahibinden.com Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile sahibinden.com arasında "milli takımlar ana sponsorluk" anlaşması imzalandı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş ve milli basketbolculardan Erkan Yılmaz ile Tilbe Şenyürek katıldı.

Hidayet Türkoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bugün Sırbistan karşısında çok önemli bir maça çıkacağını aktararak, "En büyük gücümüz, milletimizin desteğidir. Milli formayı taşıyan her sporcumuz, ülkemizin ortak gururudur. sahibinden.com'un sponsor olarak aramıza katılması, Türk basketboluna olan güveni temsil ediyor. sahibinden.com ile kurduğumuz bu iş birliğinin Türk basketboluna katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türk basketbolu olarak böyle anlamlı ve değerli şirketlerle iş birliği yapmak, bize olan inancı göstermektedir. Bu tip desteklerin önemli olduğuna inanıyorum. sahibinden.com'a Türk basketboluna verdiği destek için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Sırbistan'a karşı ilk maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktaran Türkoğlu, "Bugünkü Sırbistan maçının önemi daha da arttı. Geçenki maça iyi başladık. Bugünkü maçta da iyi bir galibiyet alarak, istediğimiz çıkışı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da durumuna değinen Türkoğlu, "Bir değişikliğe ihtiyacımız vardı. Yabancı bir antrenörle anlaştık. Hazırlık maçlarında da iyi bir tablo çizdik. Hocamıza inanıyoruz. Umarım A Milli Kadın Basketbol Takımı ile ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil ederiz. Onlara da inancımız tam." diye konuştu.

Burak Ertaş: "Milli takımlarımızın yanında olmak bizim için bir gururdur"

Burak Ertaş ise bu iş birliği sebebiyle çok mutlu olduğunu kaydederek, "Büyük bir mutlulukla milli takımların ana sponsoru olduğumuzu duyuruyoruz. Milli takımlarımızın yanında olmak bizim için bir gururdur. Teknolojik yenilikleri halkımıza getirmek için çalışıyoruz. Bugün her ay 60 milyondan fazla kullanıcının ziyaret ettiği bir e-ticaret platformuyuz. Bu yüzden de Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk basketbolunun son yıllarda uluslararası alanda birçok başarı elde ettiğini vurgulayan Ertaş, "Türk basketbolu, son yıllarda dünya sahnesinde ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Milli takımlarımızın uluslararası alandaki mücadelesi, milyonlarca insanımızı ekranlara kilitledi. Koskoca bir ülke tek yürek oldu. Bu tutkuya ve enerjiye ortak olmak, bizim için ayrıcalık. Milli gururumuz olan bütün basketbolculara başarılarının devamını diliyorum. sahibinden.com olarak sahanın dışında da sporcularımızın yanında olacağız." dedi.

Burak Ertaş, voleybol ve futbolda da milli takımlara sponsor olduklarını aktararak, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine de sponsor olduk. sahibinden.com olarak bu desteklerimizi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli markası olarak bu takımlara sponsor olduk. Artık basketbolda da milli takımlarımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Sporun bütün ülkeyi birleştirdiğini dile getiren Ertaş, "Sporu, gençlerimizin ufkunu açan ve onları geliştiren bir alan olarak görüyoruz. Bu yüzden de yaptığımız sponsorlukları önemsiyoruz. Umarım bu sponsorluklar sayesinde birçok genç spora yönelir. Bu yüzden bu sponsorlukları önemsiyoruz." diye konuştu.