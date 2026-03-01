TBL 26. Hafta Sonuçları

? Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Cemefe Gold Haremspor-Çayırova Belediyespor: 73-82
Kipaş İstiklalspor-Göztepe: 91-87
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 71-70
Ligde 26. hafta, yarın oynanacak OGM Ormanspor- Fenerbahçe Koleji RAMS karşılaşmasıyla tamamlanacak.
