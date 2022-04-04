TBL Gençler Ligi Düzce Atletik: 67 Hatayspor: 60 - Son Dakika
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TBL Gençler Ligi Düzce Atletik: 67 Hatayspor: 60

04.04.2022 17:46
TBL Gençler Ligi Düzce Atletik: 67 Hatayspor: 60

Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele eden Düzce Atletik kendi evinde Hatayspor'u 67-60 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele eden Düzce Atletik kendi evinde Hatayspor'u 67-60 mağlup etti.

Türkiye Gençler Basketbol Ligi Kızlar kategorisi A grubunda mücadele eden Düzce Atletik sezonun 11. hafta mücadelesinde ligin güçlü takımlarından Hatayspor ile Bahçeşehir Spor Salonunda karşı karşıya geldi. İki takımın karşılıklı ataklarıyla başlayan mücadelede ilk çeyrek Düzce Atletik'in 20-16 üstünlüğü ile geçildi. 2. çeyrekte karşılıklı ataklar olmasına karşın iki takımda sayı bulmakta zorlandı. Maçın ilk yarısı da 33-28 Düzce Atletik'in üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan takım ev sahibi Düzce Atletik oldu. Ev sahibi takım 3. çeyreği 18-8 üstün bitirirken maçta ise skoru 51- 36'ya taşıdı. Son çeyrekte skor üstünlüğüne güvenerek maçı biraz rahatlatan Düzce Atletik, konuk ekibin ataklarını kesmekte zorlandı. Maçın son saniyesine kadar heyecanlı geçen son çeyrekte Düzce Atletik bulduğu 3'lükleri değerlendirince maçı 67-60 kazandı.

Düzce Atletik, Hatayspor galibiyeti ile puan tablosunda 17 puanla 3. sıraya yerleşti. Hatayspor ise 15 puanda 4. sırada yer aldı. Düzce Atletik Hatay'da yenildiği maçın Düzce'de rövanşını da almış oldu.

Düzce Atletik ligin 12. haftasında İstanbul Yıldızları ile 8 Nisan 2022'de İstanbul'da Taha Akgül Spor Salonunda karşı karşıya gelecek. Maç saat 13: 30'da başlayacak. - DÜZCE

TBL Gençler Ligi Düzce Atletik: 67 Hatayspor: 60
TBL Gençler Ligi Düzce Atletik: 67 Hatayspor: 60

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Hatayspor, basketbol, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TBL Gençler Ligi Düzce Atletik: 67 Hatayspor: 60 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBL Gençler Ligi Düzce Atletik: 67 Hatayspor: 60 - Son Dakika
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