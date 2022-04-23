TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65 - Son Dakika
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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65

23.04.2022 17:40
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65

Türkiye Basketbol Ligi 28. hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmadan 70-65 ayrılarak Play-Off iddiasını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Ligi 28. hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmadan 70-65 ayrılarak Play-Off iddiasını sürdürdü.

Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Önder Yılmaz xx, Nazlı Çisil Güngör xx, Yiğit Emre Şimşek xx

KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry xxx 9, Faik Can Nurkan xx, Cihan Amasyalı xx 2, İbrahim Yıldırım xxx 11, Mert Ulutaş xxx 14, Brady Wiliam Skeens xxx 12, Mehmet Oğuzhan Kızıl xxx 11, Sertan İbrahim Sarı xx 11

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Mersin BŞB: Chauncey Levant Collins xxx 10, Erkin Şenel x 2, Jamelle Wiliam Hagins xxx 12, Baran Deniz Can Çevik x, Polat Kaya x, Uğur Can Aksoy x 2, Atakan Erdek xx, Ali Tuncer x 2, Alp Karahan xx 12, Gökhan Yazıcıoğlu xxx 17, Barış Çağan Özkan xx 8

Başantrenör: Okan Çevik

1. Periyot: 18-18

Devre: 33-34 (Mersin BŞB lehine)

3. Periyot: 49-48 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine) - KOCAELİ

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kağıtspor, Kocaeli, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 Mersin BŞB: 65 - Son Dakika
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