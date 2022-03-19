'TBMM 23 Nisan Mahallede Maç Var' grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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'TBMM 23 Nisan Mahallede Maç Var' grup müsabakaları sona erdi

19.03.2022 10:45
'TBMM 23 Nisan Mahallede Maç Var' grup müsabakaları sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hayata geçirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen 'TBMM 23 Nisan Mahallede Maç Var' grup müsabakaları Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hayata geçirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen 'TBMM 23 Nisan Mahallede Maç Var' grup müsabakaları Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 15-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen TBMM 23 Nisan Mahallede Maç Var grup müsabakaları Esentepe Futbol Sahasında oynanan final maçlarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Kilis ve Şanlıurfa illerinden 9 erkek 6 kız takımı olmak üzere 135 sporcu, idareci ve çalıştırıcıyı misafir ettiklerini söyledi.

İl Müdürü Fikret Keleş yaptığı konuşmada, "23 Nisan ruhuyla gerçekleştirilen müsabakalarda, sporun tabana yayılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Ne kadar çok çocuk, sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan uzakta sporla buluşursa geleceğimiz daha çok sağlam ellere teslim edilecek demektir. Çocuklarımızın boş zamanlarını spor ile değerlendirerek yarışma heyecanını yaşaması amacıyla düzenlenen bu turnuvaya katılım gösteren takımlarımızı ve tüm sporcularımızı kutluyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde 8 ilde yapılan Grup müsabakalarında Adıyaman'da karşılaşan takımlardan Yarı Finale çıkan takımları Kızlarda Grup birincileri Adıyaman Besni Kaçırhöyük Ortaokulu, Kilis ve Şanlıurfa illeri olurken, Erkeklerde Grup birincileri Şırnak, Şanlıurfa ve Siirt illeri oldu. Adıyaman'da şampiyon olan takımlar 30 Mart - 03 Nisan tarihleri arasında Erzurum ilinde yapılacak olan Yarı Finallerine katılamaya hak kazandı.

Yarı Final çıkan takımlarıma madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri tarafından verildi.

Bölge birincilerinin yarışacağı yarı final maçları 18-22 Nisan 2022 tarihlerinde Antalya, Bursa, Erzurum, Trabzon illerimizde, son olarak final maçları ise 18-22 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara'da ve TBMM'de oynanacak. - ADIYAMAN

'TBMM 23 Nisan Mahallede Maç Var' grup müsabakaları sona erdi
'TBMM 23 Nisan Mahallede Maç Var' grup müsabakaları sona erdi

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Adıyaman, 23 Nisan, Nisan, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 'TBMM 23 Nisan Mahallede Maç Var' grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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