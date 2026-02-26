TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi - Son Dakika
26.02.2026 09:49
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek tur atlamasının ardından TFF'nin paylaşımı tepki çekti. TFF, Galatasaray'ın mağlubiyet vurgusunu öne çıkarırken, bu durum sarı-kırmızılı taraftarlar ve eski vekil Oktay Vural tarafından eleştirildi. Vural paylaşımında, ''Anlaşılan o ki TFF Galatasaray'ın yenilmesine rağmen Juventus'u elemesine üzülmüş gibi. Aslında tebrik mesajı değil yenilgi haberi'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek tur atlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

TFF, maç sonrası yayımladığı mesajda, "UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında İtalya'nın Juventus ekibi ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Galatasaray, uzatmalara giden maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na yükselen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz" ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMA TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, mesajda mağlubiyet vurgusunun öne çıkarıldığını savunarak sosyal medyada tepki gösterdi. Tepki gösteren isimler arasında eski milletvekili Oktay Vural da yer aldı.

Vural paylaşımında, "Anlaşılan o ki TFF Galatasaray'ın yenilmesine rağmen Juventus'u elemesine üzülmüş gibi. Aslında tebrik mesajı değil yenilgi haberi. Yenildiğinden bahsetmesi kafi gelmemiş olacak ki bir de görsel de eklemiş. Son 16 görseli koysaydınız bari." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 875387 875387:
    doğru paylaşım niye zorunuza gidiyor .zoruna gdnn brsna gidsin 23 73 Yanıtla
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    sana gitmis 19 5
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    BAYRAM OZSOY SIZ HIMMETIN FUTBOLA SOKANISINIZ 4 2
    CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    adın bile yok adsız 1 1
  • Mehmet Emin Aloş Mehmet Emin Aloş:
    Gayet normal bir paylaşım bu 6alatasaray CHP gibi her şeye bir sorun buluyor 17 58 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    tarihimizde himmetsaraylı bulamazsın kardesim. sen biranonce Fenerbahcemi bırak. 7 8
    Apple User Apple User:
    Akşam Nothingama başarılar 1 0
  • ytq6zqdmmw ytq6zqdmmw:
    cimbomum nasıl kydun öyle taa tff den ses geldi hahaha :)) 21 3 Yanıtla
    mesut mesut:
    yenildiniz kuş 5 1
  • Cihangir Yazici Cihangir Yazici:
    üst üste koyup aha ahahaha 6 2 Yanıtla
  • Fatih kardaş Fatih kardaş:
    Köpek köyünde demek ki kendi deyişiyle. 1 6 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.