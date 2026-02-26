TFF\'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek tur atlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

TFF, maç sonrası yayımladığı mesajda, "UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında İtalya'nın Juventus ekibi ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Galatasaray, uzatmalara giden maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na yükselen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz" ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMA TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, mesajda mağlubiyet vurgusunun öne çıkarıldığını savunarak sosyal medyada tepki gösterdi. Tepki gösteren isimler arasında eski milletvekili Oktay Vural da yer aldı.

Vural paylaşımında, "Anlaşılan o ki TFF Galatasaray'ın yenilmesine rağmen Juventus'u elemesine üzülmüş gibi. Aslında tebrik mesajı değil yenilgi haberi. Yenildiğinden bahsetmesi kafi gelmemiş olacak ki bir de görsel de eklemiş. Son 16 görseli koysaydınız bari." ifadelerini kullandı.