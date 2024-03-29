Tecavüzden içeri giren Dani Alves, özgürlüğünü bakın nasıl kutladı

Spor

Tecavüz suçundan mahkum olan ve kefaletle serbest bırakılan Dani Alves'in, özgürlüğünü 4.5 milyon sterlinlik malikanesinde büyük bir parti vererek kutlaması çok tartışıldı.

TEPKİ YAĞIYOR

Alves'in bu şekilde kutlama yapması, insanlarda büyük bir tepki uyandırdı. Futbolcunun bu davranışına karşı çıkanlar, ona utanç verici yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi.