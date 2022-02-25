TECO Karacabey Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
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TECO Karacabey Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

25.02.2022 14:23
TECO Karacabey Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Pazar günü Bucaspor 1928 ile kendi sahalarında oynayacakları zorlu maçta çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Pazar günü Bucaspor 1928 ile kendi sahalarında oynayacakları zorlu maçta çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Pazar günü saat 13.00'te oynanacak karşılaşmada sahasında Bucaspor 1928'i ağırlayacak. Mücadelede Oğuzhan Aksu düdük çalarken yardımcılıklarını ise Bülent Korkmaz ve Metin Yalçın yapacak.

Ligde oynadıkları son 4 maçta elde ettikleri 4 galibiyetin morali ile kendi sahalarında kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Zirek, " Kırklarelispor, Pazarspor, Amedspor ve Zonguldak Kömüspor engellerini kayıpsız geçerek iyi bir seri yakaladık. Bu galibiyet serisine, Bucaspor 1928'i kendi sahamızda yenerek yeni bir halka daha eklemek istiyoruz. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Son haftalarda yakaladığımız çıkışımızı ve iyi gidişatımızı sürdürmek niyetindeyiz. Bucaspor 1928 mücadelesine 5'te 5 yapmak için çıkacağız" diye konuştu.

TECO Karacabey Belediyespor, aldığı 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 28 puanla 12. sırada yer alıyor. TECO Karacabey Belediyespor'un pazar günü sahasında ağırlayacağı Bucaspor 1928 ise, ligde aldığı 11 galibiyet 6 mağlubiyet ve 7 beraberlik ile topladığı 39 puan ile 3'ncü sırada bulunuyor. - BURSA

TECO Karacabey Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
TECO Karacabey Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
TECO Karacabey Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
TECO Karacabey Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
TECO Karacabey Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
TECO Karacabey Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

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Kırklarelispor, Karacabey, Bucaspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TECO Karacabey Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika


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