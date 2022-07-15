Tecrübeli futbolcu Aşkın, yeniden Nazilli Belediyespor'da - Son Dakika
Üye Girişi

Tecrübeli futbolcu Aşkın, yeniden Nazilli Belediyespor'da

15.07.2022 15:52
Tecrübeli futbolcu Aşkın, yeniden Nazilli Belediyespor'da

Nazilli Belediyespor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor'da 23 maçta forma giyen ve 4 gol atma başarısı gösteren 2015-2016 ile 2017-2018 sezonlarında Nazilli Belediyespor formasını terleten stoper Nuh Aşkın ile tekrar anlaşma sağladı.

Nazilli Belediye spor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor'da 23 maçta forma giyen ve 4 gol atma başarısı gösteren 2015-2016 ile 2017-2018 sezonlarında Nazilli Belediyespor formasını terleten stoper Nuh Aşkın ile tekrar anlaşma sağladı.

Nazilli'de gerçekleştirilen son görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanan oyuncu Nuh Aşkın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor kompleksinde düzenlenen tören ile kendisini 2 yıllığına siyah beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sezon hazırlığı çerçevesinde transfer görüşmelerine hız verildiğini söyleyen Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kabak, "Nuh kardeşimizin tekrar bizimle olması mutluluk verici. Evine yuvasına tekrar hoş geldi. Formamız altında nice başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Nuh Aşkın; "Daha önce de gururla ve özenle terlettiğim formayı tekrar giyecek olduğum için çok mutluyum. Evimde bildiğim, bizleri her zaman destekleyen taraftarlarımızla önemli bir camiada olacağım. Bu beni ayrıca motive edecek. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

YORUMLAR
500
İstanbul'da Atatürk heykeline saldırı! Polis 3 çocuğu yakaladı İstanbul'da Atatürk heykeline saldırı! Polis 3 çocuğu yakaladı TBMM Başkanvekili Bilgiç: Milletimiz, İstiklal Savaşı'ndaki Gibi Tek Yürek Olmuş ve İstiklalini Bir Avuç Darbeciye Çiğnetmemiştir TBMM Başkanvekili Bilgiç: Milletimiz, İstiklal Savaşı'ndaki Gibi Tek Yürek Olmuş ve İstiklalini Bir Avuç Darbeciye Çiğnetmemiştir
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kırşehir Belediyespor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tecrübeli futbolcu Aşkın, yeniden Nazilli Belediyespor'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 16:01:09. #1.12#
SON DAKİKA: Tecrübeli futbolcu Aşkın, yeniden Nazilli Belediyespor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement