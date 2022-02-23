TED Ankara Koleji, yüzmede Türkiye şampiyonu çıkardı - Son Dakika
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TED Ankara Koleji, yüzmede Türkiye şampiyonu çıkardı

23.02.2022 10:17
TED Ankara Koleji, yüzmede Türkiye şampiyonu çıkardı

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi yüzmede genç kızlarda Türkiye şampiyonu, genç erkeklerde ise Türkiye beşincisi oldu.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi yüzmede genç kızlarda Türkiye şampiyonu, genç erkeklerde ise Türkiye beşincisi oldu.

17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen Okullar Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda TED Ankara Koleji öğrencileri Deniz Ertan, Ekin Nazlı Okudur, Müge Taçyıldız, Zeynep İlter, Defne Sargon, Bahar Öngül ve Nilsu Süslü'den oluşan Yüzme takımı genç kızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Sporculardan Deniz Ertan ve Ekin Nazlı Okudur bireysel yarışlarda da elde ettikleri derecelerle Fransa'da düzenlenecek olan Gynmasiade'da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

TED Ankara Koleji öğrencileri Kaan Akdağ, Aykut Mert Iravul, Bora Aksoy, Bora Ergen, Çağan Tarhan, Deniz Dağdur ve Kerem Sezer'dan oluşan genç erkek yüzme takımı ise şampiyonada Türkiye 5.'si olma başarısını gösterdi. - ANKARA

TED Ankara Koleji, yüzmede Türkiye şampiyonu çıkardı
TED Ankara Koleji, yüzmede Türkiye şampiyonu çıkardı

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Türkiye, Ankara, Edirne, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TED Ankara Koleji, yüzmede Türkiye şampiyonu çıkardı - Son Dakika


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