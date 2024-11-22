TED Ankara Kolejliler'den Zorlu Galibiyet

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasının açılış maçında Carpartner TED Ankara Kolejliler, Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol'u 91-86 yendi.
Gölbaşı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-23 önde bitiren Carpartner TED Ankara Kolejliler devreye 46-43 üstünlükle girdi.
Üçüncü bölümün sonunda Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol 63-62 önde tamamlasa da karşılaşmayı Carpartner TED Ankara Kolejliler 91-86 kazandı.
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