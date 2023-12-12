TED Düzce Koleji, Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol Şampiyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları genç erkekler basketbol müsabakalarını namağlup tamamlayan TED Düzce Koleji şampiyon oldu.

Düzce'de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları genç erkekler basketbol müsabakaları Bahçeşehir Spor salonunda yapıldı. 5 takımın katıldığı müsabakalarda TED Düzce Koleji Anadolu Lisesi birinci, Düzce Fen Lisesi ikinci, Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü ve Farabi Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.

TED Düzce Koleji yönetiminden yapılan açıklamada "Gruptaki tüm rakiplerini yenerek namağlup şekilde şampiyon olan öğrencilerimiz ve Beden eğitimi öğretmenimiz Mithat Kağan Can kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - DÜZCE