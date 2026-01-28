Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika
28.01.2026 16:56
Haber Videosu

Fenerbahçe'ye önerilen Romelu Lukaku, sakatlıktan yeni çıkması ve hazır olmaması nedeniyle Teknik Direktör Domenico Tedesco tarafından kesin bir dille veto edildi.

Henüz Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıramayan Fenerbahçe, santrfor transferi için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübe son olarak yüksek profilli bir golcünün önerildiği ancak bu ismin teknik direktör Domenico Tedesco tarafından hiç düşünmeden reddedildiği ortaya çıktı.

LUKAKU ÖNERİLDİ, KABUL GÖRMEDİ

Gazeteci Ertan Süzgün, Yeni Açık YouTube kanalında yaptığı açıklamada Romelu Lukaku'nun hem Beşiktaş'a hem de Fenerbahçe'ye önerildiğini söyledi. Süzgün, Belçikalı golcünün Fenerbahçe cephesinde teknik direktör Tedesco tarafından veto edildiğini belirtti.

RED SEBEBİ: SAKATLIK VE HAZIRLIK DURUMU

Ertan Süzgün, "Lukaku, Fenerbahçe'ye de önerildi. Domenico Tedesco, sakatlıktan yeni çıktığı ve hazır olmadığı için bu ismi kesinlikle veto etti" ifadelerini kullandı. Tedesco'nun, oyuncunun fiziksel durumunu yeterli görmediği için bu transfere onay vermediği aktarıldı.

100 MİLYON EUROLUK ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

Romelu Lukaku, 2021 yılında 100 milyon euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki santrforun, Napoli ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

SAHALARA YENİ DÖNDÜ

Sezon başından bu yana sakatlık yaşayan Lukaku, kısa süre önce iyileşti ve 25 Ocak'ta oynanan Juventus maçında 11 dakika süre aldı.

Domenico Tedesco, Romelu Lukaku, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

17:00
