Tedesco: Avrupa Ligi Bitmedi

25.02.2026 13:30
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Avrupa Ligi'nde mücadelenin devam ettiğini belirtti.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Avrupa Ligi neden bitmiş olsun ki? Bizim için bitmedi. İngiltere'ye gidiyoruz ve orada bir mucize gerçekleştirmek için azmimiz var. Biz henüz dışarıdayız diye düşünmüyoruz. Bu büyük bir hata olur. Benim aklımda böyle bir şey yok" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında yarın TSİ 23.00'te İngiliz ekibi Nottingham Forest'a konuk olacak. Mücadele öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu. Kendilerini UEFA Avrupa Ligi'nin dışında görmediklerini belirten Domenico Tedesco, "Avrupa Ligi neden bitmiş olsun ki? Bizim için bitmedi. İngiltere'ye gidiyoruz ve orada bir mucize gerçekleştirmek için azmimiz var. Biz henüz dışarıdayız diye düşünmüyoruz. Bu büyük bir hata olur. Benim aklımda böyle bir şey yok. Sakatlıklar tabii ki kolay bir durum değil. Uzun bir sezonda böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. 34 maç oynadık ama hala Şubat ayındayız. Haftada iki kere oynadığımızda çok antrenman şansı olmuyor. 40 dakikalık ufak antrenmanlar oluyor. Önce sert bir sahada antrenman yapıp sonra yumuşak bir sahada maç yaparsanız iyi olmaz. Oynadığımız maç sayısı çok. Ağlamayı, şikayet etmeyi sevmiyorum. Bazı opsiyonlarımız var. Bunların pozitif etkisi olacak" ifadelerini kullandı.

'MESAJIMI HER ZAMAN SAHADA VERMEYİ SEVERİM'

Gerginlik ve baskıyla başa çıkabileceğini ancak oyuncuların bu baskıyı hissetmemesini istediğini dile getiren Tedesco, "Mesajımı her zaman sahada vermeyi severim. Önemli olan budur. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Basın toplantılarında düz olmaya çalışıyorum. Benim takımıma sözlerim var. Onlarda bu inanç olmalı. Taraftarlar tabii ki bizim için çok önemli. Taraftarlar sahada bize belli bir güven verebilirler. Mesajım takımım için. Benim için önemli olan oyuncuların içerisinde bu inanca sahip olmamız. Bazen biraz daha sakin bir şekilde yapıyoruz. Benim işim aynı zamanda oyuncuların üzerindeki gerginliği de almak. Eylül ayında geldiğimde bana bir belge imzalatsanız ve şubat ayında böyle bir durumda olacaksın deseniz kabul ederdim. Benim işim çözüm bulmak. Gerginlikle, baskıyla başa çıkabilirim. Oyuncularım için bu baskıyı istemiyorum. Bu ilk defa olmuyor. Beşiktaş maçında son dakikada kazandık. Pek çok maçı geri dönerek kazandık. O maçlarda da puan kaybetmiş olabilirdik ama problem olmazdı" sözlerini sarf etti.

40 yaşındaki teknik adam sözlerini şu şekilde devam etti:

"Bazı şeyleri önceden bilemezsiniz. Sakatlıkları bilemezsiniz. Hasta olan oyuncular olan oldu. Bazı oyuncuların ailevi problemleri vardı. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum diyenler oldu. Bu takım seçimini her zaman personelimle birlikte oyunu kazanmak için en iyi ihtimali seçiyorum."

'BÜYÜK BİR YETENEK'

Bugün takımla antrenmana çıkan 17 yaşındaki Çağrı Hakan Balta hakkında değerlendirmelerde bulunan Tedesco, "Biz onun burada olmasından dolayı memnunuz. Zor bir süreç vardı sanırım. Büyük bir yetenek. Takım onu buraya getirmek için gayret gösterdi. Bana 'Bu oyuncu A takıma katkı verebilir mi ?' diye sordular. İlk izlenimim pozitifti. O yüzden bizle birlikte" şeklinde konuştu.

'BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM'

Takımıyla gurur duyduğunu ve her kulvarın önemli olduğuna değinen Tedesco, "Normalde puan tablosuyla ilgili konuşmuyorum. Takıma söylediğim 'Herkes bu kadar yakına gelmiş olmamızı kabul ederdi. Kasımpaşa'ya karşı puan kaybetsek de bu kadar puan kazanmamız pozitif. Herkes sezon başında kabul ederdi. Süper Lig zor. Bunu biliyoruz. Oyuncularımın ne kadar güçlü olduklarını bilmediklerini düşünüyorum. Sezon uzun. Sezon nisan, mayıs gibi belli olacak. Biz orada olacağız. Sezon çok zor. Sadece sakatlıklar değil başka şeyler de oluyor. Bu takımla gurur duyuyorum. Bence ikinci yarıda kötü oynamadık. Forest'a 3-0 kaybettikten sonra enerji kaybettik. Hemen enerjik şekilde oynamak kolay değil. Bugün gördünüz çok fazla genç oyuncu var. Bizim için Süper Lig çok önemli ama Avrupa Ligi de çok önemli. Avrupa Ligi'ni rahatsızlık verici veya dikkat dağıtıcı olarak görmedim. Orada performans göstermek bir şans. İkinci maçta daha iyi olabiliriz. Maçı kazanmaya çalışacağız. Berabere kalmak veya UEFA Ligi'nden elenmek gibi düşünmüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
