Tedesco\'dan sakatlık açıklaması: Ederson ve Talisca\'nın sıkıntıları var

23.02.2026 22:58
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa ile yapılan maçın ardından konuştu. ''Yolumuz uzun. Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu.'' diyen Tedesco, ''Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de 1-1 sona eren Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

''ÇOK PROBLEM YAŞADIK''

''İkinci kez Fenerbahçe fırsatı değerlendiremedi bu sezon, bunun sebebi nedir?" sorusuna cevap veren Domenico Tedesco, "Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık." dedi.

''BU GECE YAZIK OLDU''

Mücadeleyi değerlendirmeye devam eden Tedesco, "İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Yolumuz uzun. Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu." sözlerini sarf etti.

OYUNCULARININ SON DURUMU

Takımdaki oyuncuların sağlık durumları hakkında da yorum yapan Tedesco, "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    ağlakbahçe hakemle bile yenemiyo 9 10 Yanıtla
  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Edersonun sıkıntısı varsa merti oynat.Bence mert edersondan iyi kaleci 7 1 Yanıtla
  • ömer özdaş ömer özdaş:
    senin yüzünden bi libero bi santırafor niye aldırmadın duranı niye gönderdin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
