Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap

Haberin Videosunu İzleyin
Tedesco\'dan \'\'19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?\'\' sorusuna bomba cevap
18.02.2026 22:05  Güncelleme: 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tedesco\'dan \'\'19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?\'\' sorusuna bomba cevap
Haber Videosu

Nottingham Forest maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, ''Peş peşe 3 deplasmana gideceksiniz ve toplam 19.230 kilometre yolculuk yapacaksınız. Yoğun seyahat programında rotasyon yapacak mısınız?'' sorusuna esprili bir yanıt vererek ''Sonuçta arabayla gitmeyeceğiz. Neyse ki uçak var böyle şeyler için.'' dedi. Tedesco'nun bu yanıtı kısa süre içerisinde gündem oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında yarın İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, çok motive olduklarını söyledi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, rakibin sistemine göre esnek bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

''SİSTEM DEĞİŞEBİLİR AMA OYUNCULAR DEĞİŞMEZ''

Kadro değerinin belirleyici olmadığını dile getiren Tedesco, "Rakibimiz teknik direktörünü yeni değiştirdiği için analiz etmek kolay değil. Sistem değişebilir ama oyuncular değişmez. Son 2 gün ağırlıklı olarak oyunculara odaklandık, bireysel performanslarına baktık. Oyuncuların belli şablonları vardır, bunu değiştiremezler. Biz de bu tarz bir analize odaklandık." ifadelerini kullandı.

''SONUÇTA ARABAYLA GİTMEYECEĞİZ''

"Peş peşe 3 deplasmana gideceksiniz ve toplam 19.230 kilometre yolculuk yapacaksınız. Yoğun seyahat programında rotasyon yapacak mısınız?'' şeklinde gelen soruya esprili bir yanıt veren Tedesco, "Sonuçta arabayla gitmeyeceğiz. Neyse ki uçak var böyle şeyler için." söyleminde bulundu. İtalyan hocanın bu cevabı kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Nottingham Forest, Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    biz essege binip gidiceksiniz saniyoduk ucak iyi olmus mantikli. 12 21 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    nazende size biniyoz )))))))))) 13 4
  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Kesin türk gazeteciler sormuştur böyle salakça soruyu. 14 0 Yanıtla
  • Osman Ak Osman Ak:
    O soruyu soran aynı ekiden Ambulans mı vardı TÜRKİYE de der gibi bir soru yönelmiş hoca da kapak yapmış o soruyu sorana 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Altında şok düşüş sonrası tepki alımı Altında şok düşüş sonrası tepki alımı

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 01:11:22. #7.11#
SON DAKİKA: Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.