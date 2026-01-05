Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: Onu alın - Son Dakika
Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: Onu alın

05.01.2026 19:10
Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'yi transfer etmek için harekete geçti. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun talebi üzerine yönetim, Lazio'ya 25 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ancak İtalyan ekibinin, Fransız oyuncudan 30 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı.

Orta saha transferi için gaza basan Süper Lig devi Fenerbahçe, rotasını Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'ye çevirdi.

TEDESCO İLLE DE GUENDOUZI DİYOR

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme yaparak ille de Lazio'da forma giyen bu futbolcunun transfer edilmesini istedi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertliler, aracılar vasıtasıyla Lazio'ya 25 milyon euro'luk bir teklif yaptı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lazio'nun bu teklife olumlu bakmadığı aktarıldı. İtalyan ekibinin, Fransız oyuncudan 30 milyon euro bonservis beklediği dile getirildi.

OYUNCU TARAFIYLA ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe'nin kulüple ilk temasta anlaşma sağlayamasa da oyuncuyla yapılan görüşmede anlaşmaya vardığı dile belirtildi. 26 yaşındaki oyuncuya yıllık 4 milyon euro ve bonuslar önerildiği vurgulandı.

